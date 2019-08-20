Гонконг, Китай, , 20:33 — REGNUM

«Глава правительства Гонконга Кэрри Лам анонсировала сегодня, 20 августа, «незамедлительное» создание «платформы для диалога», сообщает испанское издание La Vanguardia. С помощью этой платформы гонконгские власти намерены общаться с «людьми из всех социальных сфер» на фоне масштабных протестов, регистрируемых в городе с начала июня.

Протесты в Гонконге (cc) Thomas Walther

В ходе сегодняшней пресс-конференции вызывающая неоднозначные чувства лидер Гонконга заверила, что и она, и члены руководимого ей правительства «обязуются услышать то, что народ захочет им сказать», причем сделают это «очень искренним и скромным образом».

Лам также подчеркнула, что эта инициатива предоставит властям «гораздо лучшую базу, чтобы справиться с тревогами и разногласиями в обществе».

«Мы хотим наладить связи с обществом как можно скорее», — добавила председатель правительства. Ее отставки манифестанты требуют уже много недель, а популярность, согласно недавнему опросу, находится на самом низком уровне, который когда-либо имели гонконгские лидеры после возвращения территории в состав Китая.