Москва, , 20:27 — REGNUM

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил социально-экономическую политику России, приведшую к росту смертности.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия вымирает. В ответе за это — либеральные деятели, определяющие социально-экономическую политику РФ, ведущую страну к национальной катастрофе», — отметил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, за первые полгода 2019 года естественная убыль населения составила 198,8 тыс. человек, что на 34,7 тыс. больше, чем в первом полугодии 2018 года. Рост рождаемости за первое полугодии 2019 года зафиксирован лишь в двух субъектах РФ: в Москве (на 5,9%) и Карачаево-Черкессии (на 4,7%).

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