Мадрид, , 20:13 — REGNUM

«Облака, сгустившиеся над немецкой экономикой, с каждым разом нависают всё ниже, и Берлин, кажется, готов проявить инициативу, если ситуация не улучшится, — пишет сегодня, 20 августа, испанское издание El Mundo. — Данные, указывающие на то, что немецкая экономика уверенно движется в сторону рецессии, накапливаются день ото дня. Вчера Немецкий федеральный банк (Bundesbank) предупредил в своем ежемесячном отчете о возможности «чистого спада» экономической активности. Всё указывает на то, что ВВП главной европейской экономики может сократиться вновь в третьем триместре этого года».

Немецкое правительство готовится противостоять буре: для этого оно может даже покончить со своим «священным правилом» бюджетного равновесия, принятым на вооружение 10 лет назад. Стоимость финансирования сейчас находится на уровне исторического минимума, и Германия, по-видимому, готова стимулировать инвестиции увеличением долга. Министр финансов Олаф Шольц заверил, что у страны есть «финансовая мышца», способная противостоять любому кризису, и сейчас правительство рассматривает вложение дополнительных 50 млрд евро, чтобы оживить экономику.

План действий предусматривает выпуск государственных облигаций, чтобы стимулировать внутренний спрос и избежать роста безработицы. Аналогичные финансовые стимулы применялись в 2008 году в автомобильной индустрии. На этот раз дополнительные выплаты будут нацелены на поощрение трудоустройства в короткий срок и энергоэффективность хозяйств. Кроме того, предполагается увеличить расходы на социальное обеспечение. Впрочем, эти меры еще должны получить одобрение парламента, поэтому их принятие в ближайшее время не ожидается.