Вашингтон, , 19:59 — REGNUM

Вашингтон обеспокоен последними испытаниями баллистических ракет средней дальности, проведёнными в Северной Корее. Об этом 20 августа заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Я бы хотел, чтобы они этого не делали», — сказал он интервью телеканалу CBS.

Помпео также выразил надежду, что Пхеньян вернётся к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передавало ИА REGNUM, КНДР 31 июля и 1 августа провела серию запусков баллистических ракет малого радиуса действия. Президент США Дональд Трамп сдержанно прокомментировал эти испытания, заявив, что ракеты не представляли угрозы для Соединённых Штатов, а их запуски не были нарушением договорённостей между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

9 августа Трамп сообщил о получении письма от Ким Чен Ына с предложением провести третий саммит США-КНДР на высшем уровне и обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.