Москва, , 19:36 — REGNUM

Партия «Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи.

Речь идет о введении повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе «Земский доктор» для особо сложных и труднодоступных территорий и законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Речь идет о законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет, введении повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе «Земский доктор» для особо сложных и труднодоступных территорий. Помимо этого, необходимо ввести в законодательство особый статус бережливых поликлиник, что позволит финансово стимулировать переход всех поликлиник к новым подходам в работе с пациентами, избавиться от очередей к врачам», — подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо этого, отметил он, в «Единой России» поддерживают предложение Минздрава освободить поликлиники, ФАПы, амбулатории от налогов на имущество и земельного налога, что потребует изменений в Налоговый кодекс.

«В соответствии с поручением Президента к середине следующего года во всех регионах должны быть утверждены программы модернизации первичной помощи. Фракции «Единая Россия» в региональных парламентах активно включатся в эту работу, организуют общественное обсуждение проектов программ с тем, чтобы они максимально отвечали интересам жителей», — заключил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября 2019 года подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ. Он также поручил разработать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их исполнения и «проработать и предложить источники финансовой поддержки».

Кроме того, Владимир Путин поручил Минздраву и правительству проанализировать уровень и качество организации заработной платы в первичном звене здравоохранения.