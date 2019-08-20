Москва, 20 августа 2019, 19:36 — REGNUM
Партия «Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи.
Речь идет о введении повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе «Земский доктор» для особо сложных и труднодоступных территорий и законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Помимо этого, отметил он, в «Единой России» поддерживают предложение Минздрава освободить поликлиники, ФАПы, амбулатории от налогов на имущество и земельного налога, что потребует изменений в Налоговый кодекс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября 2019 года подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ. Он также поручил разработать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их исполнения и «проработать и предложить источники финансовой поддержки».
Кроме того, Владимир Путин поручил Минздраву и правительству проанализировать уровень и качество организации заработной платы в первичном звене здравоохранения.