Ташкент, , 19:29 — REGNUM

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Пекине обсудил со своим китайским коллегой Ван И вопрос открытия генерального консульства в городе Гуаньчжоу, сообщает МИД Узбекистана.

В настоящее время в Китае функционирует посольство республике в Пекине и генконсульство в городе Шанхае.

В ходе встречи отмечалось, что между двумя странами высокими темпами растет взаимная торговля, активизируется взаимодействие в инвестиционной сфере, расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены.

«В этом контексте было обсуждено предложение об открытии Генерального консульства Узбекистана в Гуаньчжоу, являющимся политическим, экономическим, научно-техническим, образовательным и культурным центром Южного Китая», говорится в сообщении.

Китай является основным внешнеторговым партнером Узбекистана, двусторонний товарооборот Узбекистана и Китая по итогам января-июля 2019 года составил $24,52 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.