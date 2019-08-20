Москва, , 19:24 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо создать в российском здравоохранении систему, которая бы мотивировала медицинский персонал к повышению качества оказываемых услуг. Об этом Путин заявил сегодня, 20 августа, на совещании в Кремле.

«Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней», — сказал президент России.

В рамках совещания Путин предложил членам правительства ещё раз обсудить тот набор мероприятий, который предусмотрен национальным проектом «Здравоохранение». Все эти мероприятия должны соотносится с реальными ожиданиями и потребностями граждан.

Путин напомнил, что в рамках этого национального проекта предусмотрено очень много мероприятий — это и высокотехнологичная, и специализированная помощь.

Но основное внимание Путин акцентировал именно на первичном звене здравоохранения. Так как именно через первичное звено до граждан и должны доходить все те усилия и те огромные средства, которые выделены на национальный проект «Здравоохранение».