Душанбе, , 19:11 — REGNUM

Таджикистан примет участие в масштабных стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019». Об этом сегодня, 20 августа, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра минобороны страны Орифа Нозимиёна.

По его данным, в манёврах будут участвовать около трёх взводов министерства обороны Таджикистана: «Таджикистан будут представлять военные летчики, солдаты и офицеры сухопутных и мобильных войск».

Напомним, что учения «Центр-2019» будут проходить с 16 по 21 сентября 2019 года. Запланировано участие более 128 тысяч военнослужащих из Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Пакистана и Индии. В масштабных манёврах будет задействовано свыше 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая 600 летательных аппаратов и около 15 кораблей.