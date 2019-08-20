Москва, , 18:56 — REGNUM

Представители оппозиции подали две заявки на проведение митинга в Москве в субботу, 31 августа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков.

По его словам, заявителями выступили член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека», руководитель психологической службы «Руси сидящей» Иван Брушлинский.

В качестве мест для проведения митинга организаторы предлагают проспект Академика Сахарова или проспект Мира. Численность участников мероприятия — до 100 тысяч человек.

При этом целью митинга заявлено «выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».