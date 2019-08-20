Москва, , 18:29 — REGNUM

США готовили испытания ракеты, запрещённой российско-американским Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), ещё задолго до истечения обязательств сторон по этому соглашению. Об этом 20 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это готовилось давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по ДРСМД», — приводит его слова пресс-служба МИД России.

Лавров подчеркнул, что «всё это было известно с октября прошлого года», когда Россию посещал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Он сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, а окончательно принятое решение», — отметил российский министр.

Он предположил, что «уже тогда, а может быть, ещё раньше» Соединённые Штаты начали готовить ракетные испытания, которые нарушают параметры ДРСМД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Пентагон сообщил о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Согласно заявлению Вашингтона, ракета в неядерном оснащении, являющаяся вариантом ракеты «Томагавк», была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.

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