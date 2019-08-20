Салехард, , 18:24 — REGNUM

Прокуратура Ямала требует лишить мандата депутата, признанного виновным в коррупционном преступлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Приговором Салехардского городского суда от 30 апреля 2019 генеральный директор ООО «ЯмалЖилСтрой» Андраник Мкоян был признан виновным в даче взятки в крупном размере. Подсудимому был назначен штраф в размере 60-кратной суммы взятки в размере 12 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу 15 июля. Отмечается, что Мкоян штраф оплатил.

Меж тем Андраник Мкоян является депутатом городской думы Салехарда. В связи с этим прокуратурой округа в адрес председателя Салехардской городской думы направлена информация для принятия мер по досрочному прекращению полномочий парламентария в соответствии с требованиями законодательства.