Москва, 20 августа 2019, 19:01 — REGNUM
Китай взял под свой контроль торговые пути, которые проходят из Индийского в Тихий океан, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 20 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя испытания крылатой ракеты, запрещённой ДРСМД, которые провели США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Пентагона, испытанная американскими военными 18 августа крылатая ракета была вариантом ракеты «Томагавк».
Тем временем на официальном сайте министерства обороны США сообщается, что собранные в ходе испытания данные и сделанные выводы будут использованы при дальнейшем развитии вооружения данного типа.
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