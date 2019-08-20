Москва, , 19:01 — REGNUM

Китай взял под свой контроль торговые пути, которые проходят из Индийского в Тихий океан, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 20 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя испытания крылатой ракеты, запрещённой ДРСМД, которые провели США.

«Китай впервые разместил свои ракеты среднего радиуса действия так, что взял под прицел самые важные торговые пути, которые проходят из Индийского океана в Тихий океан, — сказал Мигранян. — Американцы не могут соглашаться с тем, что эти торговые пути находятся под ударом со стороны китайцев. Для США это недопустимо. Мне кажется, что если США в ответ будут размещать ракеты в Японии, Южной Корее, то это, конечно, может серьёзно изменить ситуацию в мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Пентагона, испытанная американскими военными 18 августа крылатая ракета была вариантом ракеты «Томагавк».

Тем временем на официальном сайте министерства обороны США сообщается, что собранные в ходе испытания данные и сделанные выводы будут использованы при дальнейшем развитии вооружения данного типа.

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