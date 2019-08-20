Рим, , 18:08 — REGNUM

Партия «Лига» готова согласиться с предложением своих бывших коллег по коалиции из «Движения 5 звезд», то есть утвердить решение о сокращении числа депутатов и сенаторов в новом составе парламента, после чего объявить досрочные выборы, сказал в своем выступлении в Сенате Италии во вторник, 20 августа, лидер «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини.

Если же информация о переговорах «Движения 5 звезд» с либеральной Демократической партией о заключении соглашения и формировании нового правительства без перевыборов парламента соответствует истине, то «Лига» готова и к такому сценарию, но бывшие коллеги по коалиции из «Движения» должны будут объяснить своим избирателям столь внезапную перемену, отметил Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%. Во вторник к этой точке зрения в своем выступлении в Сенате присоединился и уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини. Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», по данным СМИ, обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.

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