Рим, , 18:01 — REGNUM

Подлинный суверенитет — это не наличие «более длинного поводка», а «отсутствие хозяина», сказал в своем выступлении в Сенате Италии во вторник, 20 августа, лидер «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини.

Настоящее и будущее Италии не должны зависеть от решений Евросоюза в тех ситуациях, когда стране действительно необходимо принятие тех или иных мер (к примеру, снижение пенсионного возраста, ограничение миграции или наём новых врачей), эти решения должны приниматься без оглядки на мнение ЕС, сказал Сальвини.

Власти Италии должны отчитываться «не перед Макроном и Меркель, а только перед своим народом», добавил лидер «Лиги».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини, в свою очередь, уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%. Во вторник к этой точке зрения в своем выступлении в Сенате присоединился и уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини. Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», по данным СМИ, обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента.