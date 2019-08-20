Сеул, , 17:58 — REGNUM

Южная Корея приобретёт больше радиолокационных станций раннего предупреждения и ракет-перехватчиков для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи. Об этом пишет южнокорейское издание The Korea Herald.

Министерство обороны Южной Кореи представило проект военного бюджета на 2020−2024 годы. В этом документе отражены опасения Сеула по поводу повышения ракетных возможностей Пхеньяна. Пятилетний план предусматривает расходы в размере 290,5 триллиона вон (239,88 миллиарда долларов), что на 7,1 процента больше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Из них 103,8 триллиона вон выделяются на повышение обороноспособности, а остальные 186,7 триллиона вон — на текущие расходы.

В ближайшие пять лет Южная Корея планирует приобрести ещё два наземных противоракетных радара раннего предупреждения и построить три эсминца, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, чтобы лучше обнаруживать и перехватывать ракеты Северной Кореи.

Сеул также собирается повысить свои многоуровневые возможности перехвата путем развертывания улучшенной версии ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability (PAC)-3 и зенитно-ракетных комплексов Cheolmae-II. Кроме этого, Южная Корея завершает разработку ракеты дальнего радиуса действия класса «земля-воздух» L-SAM.