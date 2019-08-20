20 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Надеюсь, что сегодняшняя дата и последующие памятные и праздничные дни, торжества, которые пройдут в Монголии, подвигнут многих наших современников обратить свой благодарный взгляд на то время и тех людей, наших соотечественников — от рядовых красноармейцев до будущих генералов и маршалов, на братское союзничество монгольского народа.

Москва, , 19:08 — REGNUM

Увидев сегодня в новостях сюжет о 80-летии решающего наступления советских и монгольских войск против японских агрессоров на реке Халхин-Гол во многих российских СМИ, я искренне порадовался: победа на Халхин-Голе — важнейшее событие 1930-х годов, оно высвечивает многие ключевые грани истории того периода, однако писалось в последнее время о нём несправедливо мало.

Наградной знак Монгольской Народной Республики «Халхин-Гол», 1940

Конфликт, напомню, начался вторжением японцев в Монголию в мае 1939 года, а закончился их выдворением и полным разгромом в середине сентября того же года.

Вспоминая противостояние нашей страны с Японией на озере Хасан (1938 год) и на Халхин-Голе, мы естественно окунаемся в реалии Второй мировой войны в Азии, иэти реалии приводят нас к ясному пониманию: навязанная миру Западом дата начала этой войны — 1 сентября 1939 года условна, если не сказать большего. Это, как минимум, проявление некоей европейской спеси, ведьМонголия стала жертвой японской агрессии за несколько месяцев до неё, а Китай — за несколько лет и уже понёс к сентябрю 1939 года многомиллионные потери. Воевал до 1939 года и Советский Союз: наши летчики и танкисты, помогавшие Монголииотстоять её территориальную целостность и препятствовавшие японцам проложить более удобный им путь для планировавшегося нападения на СССР, уже имели боевой опыт: они сражались в Испании, помогали правительству Чан Кайши в Китае…

Монголия, что тоже важно вспомнить сегодня, ответила нам верной братской поддержкой в годы Великой Отечественной войны.

Победа на Халхин-Голе — это, с одной стороны, нашепервое весомое возмездие японцам за поражение, нанесенное России в 1905 году, за японскую интервенцию 1918 — 1922 годов на Советском Дальнем Востоке и, с другой, — серьёзное предупреждение Токио на 1941 и последующие военные годы, которое сыграло свою известную роль.

Успех Красной Армии в Монголии повлияли на позицию союзника Токио — Берлина. В результате наша страна получила ещё почти два года мира на европейском направлении (недаром советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года!), смогла вернуть те территории, которые были у неё отторгнуты Польшей и странами Антанты по итогам их интервенции 1918 — 1920 годов.

Победа на Халхин-Голе далась тяжёлой ценой: мы потеряли около 10 тысяч человек убитыми, умершими и пропавшими без вести; более 15 тысяч — ранеными и заболевшими. Советские данные по общим японским потерям — более 60 тысяч человек, данные независимых исследователей — около 45 тысяч, японские официальные данные — до 20 тысяч. Потери в технике сопоставимы.

Одним словом, это была героическая, давшаяся немалой кровью, но очень важная победа. Не менее важными были и её чисто военные уроки, в том числе и для главного победителя на Халхин-Голе — Георгия Константиновича Жукова.

В эти дни вспоминается посвященный боям в Монголии и в целом СССР 1939 года роман Константина Симонова «Товарищи по оружию». В нём мы впервые встречаемся со многими действующими лицами его «Живых и мертвых». Симонов ярко описывает их переживания, мысли, мировоззрение, передаёт удивительный дух того времени… Жаль, что никому не пришло в голову экранизировать его к этому юбилею — он удивительно кинематографичен.

Как бы то ни было, надеюсь, что сегодняшняя дата и последующие торжества в Монголии и в России подвигнут многих наших современников обратить благодарный взгляд на то время и тех людей, помогут лучше понять предвоенный СССР и события на Дальнем Востоке летом 1945 года, укрепят колеблющихся в мысли о недопустимости торга землями, которые возвращались кровью наших отцов.