Тбилиси, 20 августа 2019, 17:38 — REGNUM
«Дмитрий Лежава, назначенный советником президента Грузии по военным вопросам, является офицером КГБ, а бывших офицеров КГБ не существует», заявил на пресс-конференции 20 августа соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывший министр образования, а также бывший министр обороны его правительства Дмитрий Шашкин.
По его оценке нынешняя власть, партия «Грузинская мечта», продолжает целенаправленное уничтожение грузинской службы госбезопасности, которое начала еще 7 лет назад.
Частью плана «Грузинской мечты» по уничтожению службы безопасности Грузии он назвал возведение на пост президента женщины, «которая обвинила грузинских военных в бомбардировке Цхинвали и которая требует отдать под суд грузинских генералов».
По его словам, после распада СССР «все архивы КГБ были вывезены в Россию, в Москву, и сегодня Россия имеет большие рычаги влияния на бывших сотрудников КГБ». Соответственно, через этих людей Россия усиливает и свое влияние на правительство Грузии, считает Шашкин.
Выходом из этой ситуации соратник Саакашвили считает принятие закона о люстрации, который должен защитить государственную безопасность Грузии.