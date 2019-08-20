Тбилиси, , 17:38 — REGNUM

«Дмитрий Лежава, назначенный советником президента Грузии по военным вопросам, является офицером КГБ, а бывших офицеров КГБ не существует», заявил на пресс-конференции 20 августа соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывший министр образования, а также бывший министр обороны его правительства Дмитрий Шашкин.

По его оценке нынешняя власть, партия «Грузинская мечта», продолжает целенаправленное уничтожение грузинской службы госбезопасности, которое начала еще 7 лет назад.

«Вначале задержали наших боевых офицеров, людей, оказавших сопротивление войскам Российской Федерации, когда те вступили в Грузию. Затем на все самые строго охраняемые объекты назначили российских шпионов. На те объекты, на которые я как министр обороны входил после прохождения огромных процедур», — заявил Шашкин.

Частью плана «Грузинской мечты» по уничтожению службы безопасности Грузии он назвал возведение на пост президента женщины, «которая обвинила грузинских военных в бомбардировке Цхинвали и которая требует отдать под суд грузинских генералов».

«Но и этого было недостаточно, и в министерство безопасности назначили бывшего генерала КГБ, а сейчас в администрацию президента Грузии назначили бывшего офицера КГБ. Это офицер, который служил в КГБ, когда на Руставели 9 апреля пролилась кровь. Бывших офицеров КГБ не существует. Пусть никто не думает, что прошло много времени и что-то изменилось», — заявил Шашкин.

По его словам, после распада СССР «все архивы КГБ были вывезены в Россию, в Москву, и сегодня Россия имеет большие рычаги влияния на бывших сотрудников КГБ». Соответственно, через этих людей Россия усиливает и свое влияние на правительство Грузии, считает Шашкин.

Выходом из этой ситуации соратник Саакашвили считает принятие закона о люстрации, который должен защитить государственную безопасность Грузии.