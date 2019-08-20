Таллин, , 17:35 — REGNUM

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который отправился в Таллин с рабочим визитом в первую очередь для обсуждения «угрозы Белорусской АЭС», уклонилась от категоричного ответа о том, какова позиция Эстонии в вопросе покупки Прибалтикой электроэнергии с этой станции.

На прямой вопрос она ответила: «Эстония не рассматривает возможность использовать электроэнергию по соединениям нашей страны и России». Её слова цитирует литовский портал 15min.lt. Стоит отметить, что про смычку между Россией и Эстонией в этом вопросе речи не идёт, а электроэнергия с БелАЭС, как предполагают в Литве, может попасть в Прибалтику тремя путями: транзитом в Латвию через соединение Белоруссии и Литвы (сама Литва на законодательном уровне запретила покупку электричества с БелАЭС напрямую), через соединение между Латвией и Россией, но этот вариант, считают в Литве, маловероятен — на том участке слабая проходимость и она вся занята. Третья, последняя гипотеза — продажа электричества в Литву из Калининградской области после обмена между Россией и Белоруссией. Такой способ также не редкий в различных областях энергетики.

Далее президент Эстонии стала рассуждать, что российская электроэнергия попадает в Прибалтику в том числе и через соединение между Литвой и Швецией NordBalt, «хотя больше идёт в Финляндию». Она также заявила, что в принципе поддерживает идею обложить налогом российскую электроэнергию, но тему Белорусской АЭС вообще не развивала.

Зато много говорила о необходимости единства Литвы, Латвии и Эстонии, а «ценности» назвала «ядерным оружием» Прибалтики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.