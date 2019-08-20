Великий Новгород, , 17:32 — REGNUM

Новгородский районный суд отказал в удовлетворении иска Территориальной избирательной комиссии Новгородского района, которая хотела отменить регистрацию пенсионера Николая Иванова в качестве кандидата на должность главы Савинского сельского поселения в Новгородском районе Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в суде, Иванова выдвинуло на выборы Новгородское региональное отделение политической партии «Российский объединенный трудовой фронт» («РОТ ФРОНТ»).

ТИК Новгородского района зарегистрировала его в качестве кандидата 29 июля, но затем заподозрила нарушения федерального законодательства при выдвижении Иванова. В территориальном избиркоме посчитали, что конференцию по выдвижению Иванова кандидатом нельзя считать легитимной, так как местные отделения этой партии «фактически отсутствуют». Также указывалось на то, что Иванов не создал избирательный фонд.

В суде, однако, посчитали, что ТИК Новгородского района не представила достаточных и допустимых доказательств несоблюдения требований к выдвижению кандидата, а несоздание им избирательного фонда «не является основанием для отмены регистрации его в качестве кандидата на выборах главы сельского поселения».

Всего на пост главы Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области претендовали 10 человек, из них зарегистрированы кандидатами восемь. Это менеджер ООО «Дом потолков», 30-летний житель Великого Новгорода Илья Александров (партия «Коммунисты России»); генеральный директор ООО «Золотой венец», 42-летний житель деревни Новоселицы Дмитрий Долуханов (ЛДПР); 50-летний пенсионер из Великого Новгорода Николай Иванов («РОТ ФРОНТ»); заместитель командира УМВД РФ по Новгородской области, 47-летний житель деревни Савино Василий Лаврентьев (КПРФ); предприниматель, депутат совета депутатов Савинского сельского поселения, 53-летний житель деревни Божонка Владимир Лукьянов (самовыдвижение); инженер ПАО «Акрон», 41-летний житель города Кириши Ленинградской области Денис Сергеев (партия «Яблоко»); мастер ООО «Экосервис», 48-летний житель Великого Новгорода Юрий Степанов («Справедливая Россия») и глава Савинского сельского поселения, 48-летний житель Великого Новгорода Андрей Сысоев («Единая Россия»).

Напомним, выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Главной избирательной кампанией в Новгородской области в этом году является довыборы депутата Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134.