Москва, , 17:41 — REGNUM

Испытание Америкой на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорит о том, что США готовились к выходу из Договора задолго до того, как Вашингтона начал обвинять РФ в нарушении положений этого документа. Об этом 20 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Прежде всего американцы недорабатывают. Господь бог сотворил землю за шесть дней. И ещё денёчек отдых. У американцев, которые претендуют на то, чтобы быть господом богом современности, на то, чтобы сделать полностью новую ракету, ушло аж 16 дней. Недоработочка! — сказал Делягин. — Данные спутниковой разведки показали, что эта установка, как бы просто она ни выглядела, была сооружена задолго до 2 августа. То есть американцы нарушали договор, формально оставаясь в его рамках. Чем Америка, скажем, отличается от сегодняшней Германии? Наличием реально финансовой дисциплины. И каким бы маленьким ни было испытание, оно закладывается в бюджет заранее».

Стало быть, как констатировал Делягин, испытание ракеты было заложено в бюджет до всех обвинений России в нарушении договора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Пентагоне сообщили о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что ракета была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.

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