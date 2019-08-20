Москва, 20 августа 2019, 17:41 — REGNUM
Испытание Америкой на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорит о том, что США готовились к выходу из Договора задолго до того, как Вашингтона начал обвинять РФ в нарушении положений этого документа. Об этом 20 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Стало быть, как констатировал Делягин, испытание ракеты было заложено в бюджет до всех обвинений России в нарушении договора.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Пентагоне сообщили о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что ракета была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.
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