Рим, , 17:00 — REGNUM

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен в ближайшие часы подать формальному главе государства, президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке, заявил Конте в своем выступлении в Сенате Италии во вторник, 20 августа.

Именно Маттарелла должен будет определить дальнейшее развитие ситуации, отметил Конте.

Как сообщало ИА REGNUMранее, партия «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов.

Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%. Во вторник к этой точке зрения в своем выступлении присоединился и Конте.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини.

Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», по данным СМИ, обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.

Читайте также: Премьер Италии: Сальвини преследует личные политические интересы