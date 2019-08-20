Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:55 — REGNUM

В Переславле-Залесском Ярославской области депутат городской думы Михаил Муленков исключен из фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель фракции Светлана Таранова.

Справедливая Россия Http://www.spravedlivo.ru/

Заседание фракции состоялось 19 августа. Поводом для исключения стала ситуация вокруг перехода 131 дома в новые управляющие компании. Одну из новых компаний возглавляет Муленков. Переславские справедливороссы считают, что дома были захвачены, а подписи жителей — подделаны.

«Рассматривали вопрос по ситуации с незаконным захватом домов и участии в этом члена фракции Михаила Муленкова. По итогам рассмотрения вопроса было принято решение: Исключить Муленкова Михаила Николаевича из состава фракции за действия ведущие в разрез с наказами избирателей и в связи с утратой доверия», — приводит слова председателя фракции Светланы Тарановой на своей странице в соцсети депутат Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибулин.

Ранее Михаил Муленков был председателем фракции эсеров в гордуме, однако сложил полномочия после начала скандала с домами. Членом партии Муленков не являлся, поэтому исключать его из партии не потребовалось.

Кроме того, переславские справедливороссы намерены провести митинг 27 августа в 18−00 в парке Победы. Организаторы намерены также выразить свой протест против «незаконного перевода домов в УК «Переславль» и УК «МКД». Второй темой митинга заявлена «катострофическая ситуация с горячей водой и отоплением в микрорайоне Чкаловский».

Пока что официального согласования властей эсеры не получили. Предполагаемое количество участников митинга — до 1000 человек.

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