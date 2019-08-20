Симферополь, , 16:50 — REGNUM

Крымский избирком зарегистрировал восемь партийных списков из девяти выдвинутых. Об этом 20 августа журналистам рассказал председатель избиркома РК Михаил Малышев.

«Зарегистрировано восемь республиканских списков, выдвинутых объединениями, а именно «Единая Россия» — 72 кандидата, «Патриоты России» — 44, ЛДПР — 61, «Коммунисты России» — 50, Коммунистическая партия РФ — 54, «Родина» — 49, «Партия пенсионеров» — 43, «Справедливая Россия» — 52», — отметил Малышев.

По его словам, в регистрации списка кандидатов отказано «Партии зелёных».

«Число зарегистрированных кандидатов в депутаты, включенных в республиканские списки — 425 человек, отказано в регистрации 56 кандидатам, 39 утратили статус выдвинутого кандидата», — добавил глава крымского избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в избирательной комиссии Крыма сообщили о регистрации 668 кандидатов в депутаты парламента РК.

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