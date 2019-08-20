Ашхабад, 20 августа 2019, 16:50 — REGNUM
Руководство союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и туркменские предприниматели провели переговоры с бизнесменами из Индии, пишет «Информационный портал Туркменистана».
В ходе встречи индийских гостей ознакомили с перспективными бизнес‑ и инвестпроектами.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся возможности создания на территории Туркмении совместных предприятий, которые могли бы заниматься переработкой и экспортом шерсти в Индию.
Также индийских бизнесменов заинтересовали реализуемые в Туркмении проекты по добыче полезных ископаемых и производству калийных удобрений.