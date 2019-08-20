Вильнюс, , 16:48 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 20 августа, отвечая на вопросы депутатов во время пленарной сессии объявил о ранее не предусмотренной встречи с премьером Латвии, которая состоится уже в эту пятницу, 23 августа, и будет посвящена вопросу решения Латвии создать у себя торговую зону по продаже электроэнергии, полученной из третьих стран, в том числе и после закупки с БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В пятницу уже встретимся с латвийским премьером и у меня будет возможность узнать, какая позиция правительства, а не министров экономики или энергетики», — сказал Сквернялис, имея ввиду, что пресс-служба правительства Латвии первоначально анонсировала, что электроэнергию будут точно закупать, это же подтвердил латвийский оператор AST, но позже опроверг премьер Латвии, а премьера затем опроверг, подтверждая, что решение принято, министр экономики Латвии.

Отвечая на вопросы депутатов, Сквернялис также заявил, что не считает, что флиртуя с Белоруссией Латвии удастся переманить белорусские грузы, которые в настоящий момент транзитом идут через литовский порт в Клайпеде. По словам Сквернялиса, лучших условий по тарифам предложить никто не может просто физически.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.