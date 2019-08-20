Вильнюс, 20 августа 2019, 16:48 — REGNUM
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 20 августа, отвечая на вопросы депутатов во время пленарной сессии объявил о ранее не предусмотренной встречи с премьером Латвии, которая состоится уже в эту пятницу, 23 августа, и будет посвящена вопросу решения Латвии создать у себя торговую зону по продаже электроэнергии, полученной из третьих стран, в том числе и после закупки с БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отвечая на вопросы депутатов, Сквернялис также заявил, что не считает, что флиртуя с Белоруссией Латвии удастся переманить белорусские грузы, которые в настоящий момент транзитом идут через литовский порт в Клайпеде. По словам Сквернялиса, лучших условий по тарифам предложить никто не может просто физически.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.