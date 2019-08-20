Симферополь, , 16:46 — REGNUM

Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала 668 кандидатов в депутаты парламента республики. Об этом 20 августа сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев,

«Всего 75 мандатов, 50 депутатов избираются по республиканскому округу и 25 по одномандатным округам. По состоянию на 19 августа, число кандидатов составляет 668 человек», — отметил Малышев.

По его словам, по партийным спискам конкурс составляет девять человек на одно место в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма. После парламент республики должен будет избрать главу РК из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов обещал помощь новому главе Республики Крым