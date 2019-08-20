Симферополь, 20 августа 2019, 16:46 — REGNUM
Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала 668 кандидатов в депутаты парламента республики. Об этом 20 августа сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев,
По его словам, по партийным спискам конкурс составляет девять человек на одно место в парламенте.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма. После парламент республики должен будет избрать главу РК из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.
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