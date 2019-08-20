Рим, , 16:40 — REGNUM

В центре Рима во вторник, 20 августа, произошли столкновения между сторонниками двух ныне правящих партий — «Лиги» и «Движения 5 звезд», передает информагентство ANSA.

Кроме того, стороны обменялись рядом оскорбительных замечаний в адрес друг друга. Рукопашную удалось предотвратить благодаря вмешательству полиции, которая разделила две группы митингующих.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 августа в Сенате Италии рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего правительства. «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов.

Оппоненты лидера «Лиги» Маттео Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

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