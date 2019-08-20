Рим, , 16:35 — REGNUM

Все партии Италии, кроме «Лиги», боятся проведения досрочных выборов, заявил в своем выступлении на встрече с сенаторами своей партии лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Mediaset во вторник, 20 августа.

Маттео Сальвини

Только «Лига» не боится «встретиться с собственными работодателями», то есть с гражданами страны, другие партии думают о сохранении власти, добавил Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини.

Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», по данным СМИ, обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.

Предполагается, что решение будет принято 20 августа.