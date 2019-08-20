Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM

Активное участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в теледебатах кандидатов на пост губернатора повысит явку на предстоящих 8 сентября выборах и увеличит шансы Беглова на победу в первом туре. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Марат Баширов.

Напомним, 20 августа состоялся третий тур теледебатов. В них приняли участие все четыре кандидата на пост главы исполнительной власти Петербурга.

«Дебаты, в которых принимает участие основной кандидат, это то, что привлекает внимание телезрителей и убеждает их прийти на избирательные участки», — отметил Баширов.

Он особо подчеркнул, что все оппоненты Беглова, как показали их сегодняшние выступления, лучше подготовились к новому раунду публичной дискуссии.

Марат Баширов, политолог «Понимая это, Беглов, тем не менее, пошел на них. Он был готов отвечать на содержательные вопросы конкурентов и ведущего. Они начали говорить о том, что на самом деле волнует горожан. И вот тут Беглов их, что называется, и подловил. Мы знаем, что до его прихода в Смольный не решались вопросы, связанные с незаконными свалками, а их насчитали аж 96 штук. И, как мы узнали, стоимость ликвидации всего одной свалки сопоставима со стоимостью строительства детского сада.

Мы услышали о ситуации с тарифами ‑ и тут оказалось, что все остальные кандидаты «плывут». Потому что невозможно профессионально утверждать, что тарифы после выборов вдруг возьмут и повысятся, ведь тарифное регулирование устроено совершенно иначе. Те тарифные решения, которые были приняты при Беглове и начали действовать с начала июля — это та самая «низкая база», от которой будут устанавливаться все остальные тарифы».

Политолог отметил как позитивный факт, что все кандидаты в губернаторы Петербурга приходят на теледебаты подготовленными и не боятся состязаться с Бегловым.

«Это меня лично убеждает в том, что явка на выборах будет достаточной, и большинство голосов тех, кто принимает решение после этих дебатов, на мой взгляд, уйдут Беглову. Это увеличивает его шансы победить в первом туре», — резюмировал Марат Баширов.

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