Санкт-Петербург, 20 августа 2019, 16:33 — REGNUM
Активное участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в теледебатах кандидатов на пост губернатора повысит явку на предстоящих 8 сентября выборах и увеличит шансы Беглова на победу в первом туре. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Марат Баширов.
Напомним, 20 августа состоялся третий тур теледебатов. В них приняли участие все четыре кандидата на пост главы исполнительной власти Петербурга.
«Дебаты, в которых принимает участие основной кандидат, это то, что привлекает внимание телезрителей и убеждает их прийти на избирательные участки», — отметил Баширов.
Он особо подчеркнул, что все оппоненты Беглова, как показали их сегодняшние выступления, лучше подготовились к новому раунду публичной дискуссии.
Политолог отметил как позитивный факт, что все кандидаты в губернаторы Петербурга приходят на теледебаты подготовленными и не боятся состязаться с Бегловым.
«Это меня лично убеждает в том, что явка на выборах будет достаточной, и большинство голосов тех, кто принимает решение после этих дебатов, на мой взгляд, уйдут Беглову. Это увеличивает его шансы победить в первом туре», — резюмировал Марат Баширов.
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