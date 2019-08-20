Дамаск, , 16:10 — REGNUM

Сирийская арабская армия 19 августа 2019 года возобновила свои наступательные действия у города Кабани. Этот город в горах является одним из важнейших опорных пунктов террористов на северо-востоке провинции Латакия. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Кабани находится под контролем группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наступательные действия ведет 42-я бригада 4-й дивизии Сирийской арабской армии. Наступление возобновлено после короткого перерыва на перегруппировку сил и подход резервов. В настоящее время усилия сирийских военных направлены на населенные пункты, которые расположены к югу от города Кабани.

Активную поддержку с воздуха этой наземной операции оказывают российские ВКС. За последние 72 часа российская авиация нанесла большое количество ударов по позициям джихадистов, чтобы ослабить их оборону. Для авиаударов используются как самолеты, так и вертолеты ВКС РФ.

Пока нет данных об успехах сирийских войск на фронте у Кабани. Однако в районе города Хан-Шейхун, расположенного на юге провинции Идлиб, сирийской армии удалось добиться впечатляющих результатов: правительственные силы уже вошли в этот населенный пункт, боевики спешно выводят свои силы, опасаясь попасть в котел.