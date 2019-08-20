Киев, 20 августа 2019, 16:08 — REGNUM
Бывший председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявил, что не намерен возвращаться на Украину. Об этом он написал 19 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, в данный момент правоохранительные органы Украины расследуют схему закупки угля по завышенным ценам «Роттердам +». Эту схему утвердила НКРЭКУ, которую возглавлял Вовк.
Отметим, до того как возглавить НКРЭКУ, Вовк был менеджером компании Rochen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее САП потребовала арестовать шестерых подозреваемых в деле «Роттердам +».
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