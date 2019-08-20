Киев, , 16:08 — REGNUM

Бывший председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявил, что не намерен возвращаться на Украину. Об этом он написал 19 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я не готов приезжать, пока глава Офиса президента руководит НАБУ, САП (Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой — ИА REGNUM ) и судебной системой… У меня нет «барышевских» или «соломенских» судов, нет такого «Богдана» или «Сытника» (глава офиса президента Украины и глава САП — ИА REGNUM ), поэтому считаю, что лучше находиться в стране, где закон и право — не пустой звук», — написал он.

Напомним, в данный момент правоохранительные органы Украины расследуют схему закупки угля по завышенным ценам «Роттердам +». Эту схему утвердила НКРЭКУ, которую возглавлял Вовк.

Отметим, до того как возглавить НКРЭКУ, Вовк был менеджером компании Rochen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее САП потребовала арестовать шестерых подозреваемых в деле «Роттердам +».

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