Вильнюс, 20 августа 2019, 15:56 — REGNUM
Президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 20 августа, находится с рабочим визитом в Эстонии, провёл переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, на которых заявил о «недопустимости компромиссов» в позиции по БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Для быстрого согласования позиций по такому и похожим вопросам он предложил возобновить формат регулярных встреч президентов трёх стран Прибалтики.
Он также обсудил с Кальюлайд борьбу с российскими «с гибридными угрозами, пропагандой и дезинформацией».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в Литве безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пуско-наладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце этого, 2019 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо. Однако Латвия и Эстония пока не поддержали Литву в её борьбе с БелАЭС, а Латвия заявила, что будет покупать электроэнергию из третьих стран, в том числе с БелАЭС, на что Науседа выразил сожаление.