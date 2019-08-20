Вильнюс, , 15:56 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 20 августа, находится с рабочим визитом в Эстонии, провёл переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, на которых заявил о «недопустимости компромиссов» в позиции по БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Литовский президент привлек внимание к представляющей угрозу для безопасности стран Евросоюза Белорусской АЭС в Островце, которая строится с нарушениями стандартов экологической и ядерной безопасности, а также отметил, что связанные с безопасностью проблемы проекта этой АЭС должны решаться на уровне ЕС и что компромиссы за счет безопасности недопустимы», — подчёркивает пресс-служба канцелярии Науседы.

Для быстрого согласования позиций по такому и похожим вопросам он предложил возобновить формат регулярных встреч президентов трёх стран Прибалтики.

«Сотрудничество стран Прибалтики стратегически важно для углубления экономической и энергетической интеграции Балтийских стран, повышения безопасности нашего региона и укрепления общих позиций в международных организациях. Мы считаем, что формат встреч президентов Балтийских стран мог бы в значительной мере способствовать как повышению конкурентоспособности региона в мире, так и углублению дальнейшей евроатлантической интеграции», — цитирует слова Науседы его пресс-служба.

Он также обсудил с Кальюлайд борьбу с российскими «с гибридными угрозами, пропагандой и дезинформацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в Литве безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пуско-наладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце этого, 2019 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо. Однако Латвия и Эстония пока не поддержали Литву в её борьбе с БелАЭС, а Латвия заявила, что будет покупать электроэнергию из третьих стран, в том числе с БелАЭС, на что Науседа выразил сожаление.