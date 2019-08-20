Рим, , 15:50 — REGNUM

Представители действующего правительства Италии должны «прекратить спектакль» и объявить досрочные выборы, написала на своей странице в Facebook во вторник, 20 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Политикам следует думать не о том, как сохранить свои посты, а о национальных интересах, и если правительство в его нынешнем составе работать не способно, необходимо как можно быстрее провести выборы, отметила Медлони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, партия «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд». Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини.

Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», по данным СМИ, обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.