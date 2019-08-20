Белград, , 15:48 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 20 августа, прибыл в США с неожиданным визитом. Пресс-служба сербского лидера не анонсировала его поездки в Нью-Йорк, а на сайте Госдепартамента США информация о визите появилась лишь накануне.

Согласно сообщению американского ведомства, Александр Вучич проведёт переговоры с госсекретарём Майклом Помпео в кулуарах заседания Совета Безопасности ООН по проблемам мира и безопасности на Ближнем Востоке, после чего также примет участие в обеде, организованном госсекретарём, и проведёт в Нью-Йорке ещё ряд встреч.

По сообщениям СМИ, в центре внимания на переговорах будет вопрос Косово и Метохии. Вучич на встрече с Помпео намерен добиваться защиты для сербского населения края и настаивать на том, чтобы Соединённые Штаты оказали давление на власти в Приштине с целью отмены введённых ими 100-процентных пошлин на сербские товары, передаёт белградская газета «Вечерние новости».

При этом собеседники издания сходятся во мнении, что поездка Вучича, по всей видимости, стала результатом продолжительных контактов между Белградом и Вашингтоном на дипломатическом уровне и может сигнализировать о намерении США взять на себя инициативу в урегулировании косовского вопроса, что уже вскоре может привести к отмене пошлин и возобновлению давно зашедшего в тупик диалога Приштины и Белграда.

Источники отмечают, что для Белого дома проблема Косово остаётся открытой и в Вашингтоне хотят найти такое решение, которое отвечало бы интересам как внешней политики США, так и обеих сторон в диалоге.

Сербское издание Blic пишет о том, что часть администрации США, в особенности люди из ближайшего окружения президента Дональда Трампа, «пытаются найти выход из тупика, в котором оказался диалог, и даже вновь вынести на повестку вопрос о демаркации границы или разделении территории в качестве возможного окончательного решения». Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее уже открыто говорил об этом.

Эксперт по международным отношениям и дипломат Зоран Миливоевич считает, что неожиданная встреча свидетельствует о том, что США меняют свою позицию в отношении правящей элиты в Приштине, в частности той её части, которая занимает жёсткую позицию и выступает против диалога.

«Если переговоры Вучича и Помпео пойдут по этим линиям, то стоит ожидать, что США предпримут конкретные действия в отношении властей в Приштине на двух направлениях. Одним из них является отмена пошлин, налагаемых Приштиной на товары из центральной Сербии, что позволило бы продолжить диалог в качестве предпосылки для поиска решения. И второе — это влияние на избирательный процесс в Косово и Метохии в пользу албанских структур, которые более конструктивны, соответствуют интересам администрации США и привержены диалогу», — отметил эксперт.

Политолог Драгомир Анджелкович также считает, что нынешнее взаимодействие между Белградом и Вашингтоном приведёт к оказанию давления на власти Косово со стороны США. По его мнению, сама встреча Вучича и Помпео «уже является одним из сигналов Приштине о том, что она должна действовать более разумно».