Вильнюс, , 15:43 — REGNUM

Сегодня в мире существуют технологии, которые позволяют измерять радиоактивную обстановку с помощью специальной техники дистанционно, а поскольку Белорусскую АЭС строят в 50 километрах от Вильнюса и в 30 от литовско-белорусской границы, то Литва планирует купить такую технику, которая будет замечать «малейшие изменения в реакторе», заявил экс-министр экономики Литвы, депутат Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Дайнюс Крейвис.

«Планируется закупить шведское оборудование, которое будет измерять из Вильнюса малейшие изменения в реакторе. Нам даже не надо будет присоединяться к реактору, мы будем видеть, как выглядит реактор, любое излучение изотопов, которые выходят из реактора… Другими словами, план действий наших учреждений достаточно хорошо отрабатывается», — сказал Крейвис в передаче «Горячие стулья» на телеканале Laisvės TV.

Он, как и эксперт Национальной ассоциации литовской энергетики Ритас Стасялис, считает оправданным решение правительства закупить йодные таблетки за сумму в один миллион евро для раздачи их жителям Вильнюса на случай аварии на БелАЭС, а также проведение различных учений. Таких, как запланированных на начало сентября, когда в столице Литвы будут отрабатывать массовую эвакуацию жителей и другие масштабные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в Литве безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пуско-наладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце этого, 2019 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо.