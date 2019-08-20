Москва, , 15:36 — REGNUM

Кассовое исполнение по всем национальным проектам в Тверской области на данный момент составляет около 27%. Об этом на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Медведевым 20 августа доложил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Глава региона уточнил, что работа ведется по 12 национальным проектам, реализуется 50 региональных проектов.

«У нас пока нет опасений по выполнению работ, объёмы есть. Единственное, у нас по проекту «Образование» часть школ Твери будет сделана, как мы планировали, к началу учебного года (уже запущены буквально), но часть школ — мы не стали идти на компромисс, и, чтобы всё было сделано качественно и было принято не с недоделками, а как положено, эти школы будут открыты к Новому году», — уточнил глава региона.

Игорь Руденя также отметил, что основная работ по проекту «Комфортная городская среда» также находится в стадии реализации, причём работы по благоустройству и ремонту дорог синхронизировали с подготовкой к отопительному сезону.

«Сегодня мы находимся в графике. У нас есть кассовый план по основным национальным проектам, и основные платежи, реализация кассового плана сосредоточена на III и IV квартале, потому что (мы, к сожалению, может быть, излишне осторожно подошли) мы не можем делать предоплату. Для того чтобы предприятия могли трудиться, мы провели переговоры с банками — Россельхозбанком, Сбербанком, ВТБ и Почта-банком, чтобы они могли организовать кредитное взаимодействие с потенциальными исполнителями. Поэтому, если говорить о кассовом плане, у нас работа идёт в рамках установленных задач», — добавил губернатор.

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