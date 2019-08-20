Рим, , 15:36 — REGNUM

Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит в сенате с заявлением в связи с инициативой одной из двух партий коалиции, «Лиги», о прекращении существования правительства в его нынешнем виде, передает информагентство ANSA.

В партии Маттео Сальвини полагают, что единственный выход из сложившейся ситуации — это досрочные выборы. Однако представители второй партии нынешней коалиции, «Движения 5 звезд», и бывшей правящей либеральной Демократической партии, обсуждают также возможность формирования нового правительства без перевыборов парламента.

В нынешнем составе парламента у двух партий хватит голосов для формирования большинства. В случае же проведения выборов формирование правоцентристского правительства во главе с Сальвини — практически неизбежный сценарий. В то же время официальные представители «Движения» и либералов неоднократно отвергали возможность союза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд». Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини.