Париж, , 15:35 — REGNUM

Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook написал на русском языке о роли России в Европе.

Страница Макрона в Facebook Странице Макрона в Facebook

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон.

По его словам, налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам между Францией и Россией. Кроме того, отметил он, необходимо «разработать архитектуру безопасности и доверия между Евросоюзом и Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент России Владимир Путин по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона прилетел на Лазурный Берег. Встреча лидеров двух государств прошла в резиденции форт Брегансон и продолжилась три с половиной часа. Перед встречей с Путиным президент Франции отметил, что очень счастлив принимать российского лидера и у них намечен «плотный диалог».

Читайте также: В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Макрона