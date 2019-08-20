Вильнюс, , 15:32 — REGNUM

Литва может прямо в эти дни без катастрофического ущерба для себя отключить все соединения с Белоруссией и обезопасить себя от поступления электроэнергии с БелАЭС, оставив работать импортные линии с Калининградской областью, Польшей, Швецией и Латвией. Однако если после такого отключения экспорт электроэнергии в Литву прекратит Калининградская область, которая уже полностью обеспечила себя возможностью работы в автономном режиме, то Литва будет испытывать острую нехватку в электричестве, поскольку сегодня страна генерирует только 20−25% необходимой ей электроэнергии, а остальное импортирует, считает экс-министр экономики Литвы, депутат Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Дайнюс Крейвис.

«Если говорить о физической блокировки потока, то мы могли бы это делать, если бы у нас была своя генерация. У нас в парламенте было моделирование, что произойдёт, если мы начнём отключать те или иные линии. Если Калининград не будет отключён, а соединение с Белоруссией будет отключено, то практически ничего не произойдёт. Но если окажется возможность для России шантажировать с другой стороны, (…) последствия были бы сложно предсказуемы», — заявил Крейвис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.