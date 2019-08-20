Тбилиси, , 15:29 — REGNUM

Новое руководство телекомпании «Рустави 2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом 20 августа заявил генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По его словам, уволен начальник информационной службы Нодар Меладзе, а также Георгий Лаперашвили. Причиной увольнения стал конфликт интересов, отметил гендиректор телеканала. Он добавил, что произойдет еще несколько увольнений после возвращения сотрудников из отпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля сотрудник телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния выразился в нецензурных выражениях в адрес президента России Владимира Путина. Официальный Тбилиси выступил с резкой критикой инцидента.

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