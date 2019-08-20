Киев, 20 августа 2019, 15:18 — REGNUM
С 1 октября на Украине вступят в силу новые нормы строительства отелей. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе министерства регионального развития.
Нормы предусматривают оснащение гостиниц системами пожаротушения, регламентируют подъезд пожарных машин к зданиям, а также устанавливают требование огнестойкости зданий гостиниц.
Отметим, нормы были введены после недавнего пожара в одесском отеле «Токио Стар», в котором погибли девять человек.
Напомним, ранее главный раввин Одессы согласился взять на поруки владельца сгоревшего отеля, однако задержанного могут и не отпустить, поскольку во время обыска у него нашли ксерокопию американского паспорта.
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