Белгород, , 14:44 — REGNUM

В администрации Белгорода произошли кадровые перестановки — покинул свой пост заместитель мэра по безопасности Владимир Ермолин. Глава администрации города подписал соответствующее распоряжение, подтвердили 20 августа в пресс-службе мэрии.

Также 19 августа глава города подписал постановление о внесении изменений в состав межведомственной интитеррористической комиссии Белгорода. Там Ермолин фигурирует как заместитель председателя комиссии.

Владимир Ермолин в должности вице-мэра проработал с 30 апреля 2019 года. Замом по безопасности он стал после перевода с должности заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ. Ранее чиновник работал начальником управления экологической безопасности Белгородской области.

Кто заменит Ермолина на посту и где он будет трудиться далее пока не сообщается.