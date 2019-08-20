Среднеуральск, Свердловская область, , 14:47 — REGNUM

Схиигумен Сергий (Романов), которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, призвал паству ходить не на протестные митинги, а в храмы. Об этом «духовник» заявил в видео движения «Царский крест», которое причисляют к так называемой «секте царебожников».

«Только не ходите на демонстрации, не слушайте навальных. Зачем куда-то выходить? Обратитесь к отцу небесному, идите в храмы», — сказал Сергий.

По мнению священнослужителя, в храмах есть всё, чтобы «улучшить нашу жизнь, изменить жизнь через покаяние».

«Монастыри ждут вас — и в Москве, и здесь», — уверен духовный деятель.

Напомним, схиигумен Сергий является духовником Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Священнослужителя обвиняли в радикализации православной паствы и в окормлении «секты царебожников», которая считает императора Николая II мессией.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал вокруг «Матильды»: в чём обвинили духовника Поклонской