Ташкент, , 14:36 — REGNUM

В результате ДТП в Джизакском районе Бухарской области Узбекистана пострадали девять граждан Таджикистана, сообщает 20 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, 19 августа в 15 часов 37 минут (13 часов 37 минут) на 368-м километре дороги у микроавтобуса «Мерседес Спринтер» во время движения лопнуло колесо, что привело к опрокидыванию автомобиля.

Девять пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу города Газли. После осмотра были госпитализированы три человека, шестерым оказана помощь. Отмечается, что граждане Таджикистана возвращались на родину из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в результате ДТП на трассе К-17р в Новосибирской области пострадали семь граждан Казахстана и еще один человек погиб.

Читайте также: В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана