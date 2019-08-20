Москва, , 14:31 — REGNUM

Переговоры президента России Владимира Путина с главой Пятой Республики и Эммануэлем Макроном, которые состоялись во Франции, в целом прошли позитивно. Такую оценку состоявшейся встрече лидеров двух государств дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин более 3,5 часа беседовал с Макроном в закрытом режиме

«Всё это можно охарактеризовать как очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог. Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, переговоры Путина и Макрона продолжались «до позднего времени». По его словам, кроме встречи лидеров двух государств в формате тет-а-тет, а также переговоров с участием двух делегаций, состоялся и отдельный разговор двух министров иностранных дел и контакты по линии помощников по международным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент России Владимир Путин по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона прилетел на Лазурный Берег. Встреча лидеров двух государств прошла в резиденции форт Брегансон и продолжилась три с половиной часа.

Также по теме: Макрон «подал сигнал»: пик кризиса Европы и России пройден

Перед тем как начать переговоры Путин и Макрон ответили на вопросы журналистов. Президент Франции отметил, что очень счастлив принимать российского лидера и у них намечен «плотный диалог». После общения с прессой президенты двух стран побеседовали в закрытом режиме. Стороны обсудили целый ряд вопросов: ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, конфликт в Донбассе и ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Затем состоялся рабочий ужин.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин считает, что Франция исторически является ключевым партнером России