Москва, , 14:28 — REGNUM

В Кремле считают, что пуск Соединенными Штатами запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты говорит о том, что Вашингтон изначально вел дело к подрыву договора. Об этом 20 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эта новость подоспела вчера в момент общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

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«Как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Пентагоне сообщили о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что ракета была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.

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