Джакарта, , 14:28 — REGNUM

Индонезийская национальная армия и военные Соединенных Штатов в Тихом океане проводят совместные учения в провинции Восточная Ява с 19 по 30 августа 2019 года, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что около 700 американских военных и около 700 индонезийских военнослужащих проводят серию мероприятий и двусторонних учений, посвященных операциям по поддержанию мира в регионе.

Известно, что двусторонние совместные учения Garuda Shield проводятся ежегодно.

«Этот год стал 13-м по счету. Индонезия и США продолжат прикладывать совместные усилия по содействию миру и безопасности в регионе», — говорится в заявлении посольства США в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил искренние поздравления народу Индонезии, который 17 августа 2019 года отметил 74-й День независимости.

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