Пхеньян, , 14:44 — REGNUM

Представители ООН обратились к властям КНДР с просьбой раскрыть информацию о 30 предполагаемых жертвах, сообщает радио «Голос Америки».

По их словам, представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека составили список, в который вошли 30 человек — жертвы насильственных исчезновений, после чего попросили власти Северной Кореи подтвердить их местоположение или сообщить о их смерти.

Известно, что в данный список вошли 17 рыбаков, пропавших в 1960-е и 1970-е года.

Напомним, что 20 марта 1964 года в Жёлтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннёндо северокорейские военные захватили судно «Босын 2» с тремя членами экипажа на борту, 15 января 1974 года в Жёлтом море недалеко от Северной разграничительной линии были захвачены судна «Сувон 32» и «Сувон 33», а 8 августа 1975 года в Японском море было захвачено судно «Чхонван».

Как отметили представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в октябре 2018 года и марте 2019 года власти КНДР предоставили информацию о предполагаемых жертвах 12 из 16 случаев.

По данным министерства объединения Республики Корея, около 100 тыс. человек были захвачены военными КНДР в период Корейской войны и ещё 3 835 человек после подписания соглашения о перемирии, из которых обратно на родину вернулись только 516 человек.