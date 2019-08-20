Ростов-на-Дону, 20 августа 2019, 14:21 — REGNUM

Ростовские учёные считают идею проложить канал в обход Украины, чтобы направить воды Днепра в Крым через Донской бассейн, маловероятной и не имеющей серьёзных экономических перспектив. Об этом заявил директор института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов.

Днепр
Днепр
(cc) alexkrasovsky

«Технически переброска воды из одного бассейна в другой возможна и в ряде случаев производится. Однако такие проекты необходимо серьезно анализировать с точки зрения их экономической целесообразности и последствий нарушения сложившегося водного, водохозяйственного баланса, возможных экологических проблем. Переброска воды из Днепра в Дон вряд ли целесообразна, она потребует серьезных финансовых затрат, нанесёт урон окружающей среде, не говоря уже о политических последствиях. Ведь Днепр протекает по территории трех независимых государств. Причём реализация этой идеи не позволит решить проблему водоснабжения Крыма»,цитирует учёного портал «Дон24».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти полуострова намерены обратиться к федеральному центру с просьбой начать переговоры с Киевом о пропуске пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.