Севастополь, , 14:15 — REGNUM

Депутаты Заксобрания Севастополя в третий раз отклонили законопроект, внедряющий обязательное поимённое голосование. Об этом журналистам 20 августа сообщила депутат Татьяна Лобач.

«Все парламентарии избирались в Заксобрание под лозунгом «власть под общественным контролем. Но, как правило, предложения о проведении открытого поимённого голосования не находят поддержки у коллег. Для того, чтобы граждане могли осуществлять контроль за деятельностью избранных депутатов и знать, какую позицию занял депутат при том или ином вопросе, и предлагается осуществлять решения на пленарных заседаниях путём поимённого открытого голосования», — отметила Лобач.

Она также отметила, что большинство отклонило предложение применить поимённое голосование при принятии решения по данному законопроекту.

«За» выступили восемь человек, «против» — девять, «воздержались» — четверо. Аналогичным образом голоса распределились и при голосовании за сам законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого севастопольские депутаты отклоняли законопроекты, предлагающие ввести обязательное поимённое голосование в октябре 2017 и январе 2018 года.

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