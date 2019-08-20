Севастополь, 20 августа 2019, 14:15 — REGNUM
Депутаты Заксобрания Севастополя в третий раз отклонили законопроект, внедряющий обязательное поимённое голосование. Об этом журналистам 20 августа сообщила депутат Татьяна Лобач.
Она также отметила, что большинство отклонило предложение применить поимённое голосование при принятии решения по данному законопроекту.
«За» выступили восемь человек, «против» — девять, «воздержались» — четверо. Аналогичным образом голоса распределились и при голосовании за сам законопроект.
Как сообщало ИА REGNUM, до этого севастопольские депутаты отклоняли законопроекты, предлагающие ввести обязательное поимённое голосование в октябре 2017 и январе 2018 года.
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